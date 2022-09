Solbakken om Ødegaard: – Rimelig sikker på at han rekker Serbia-kampen

– Vi håper å få gode nyheter (om Martin) i løpet av dagen, sa landslagssjefen på onsdagens pressekonferanse.

Ødegaard måtte stå over Arsenals kamp søndag på grunn av en smell han pådro seg på trening, men det er ingen alvorlig skade. Likevel lot Solbakken det skinne gjennom at Slovenia-kampen lørdag trolig kommer for tidlig.

– Den kampen begynner det å haste for, det sier seg selv. Serbia-kampen tirsdag er jeg rimelig sikker på at han rekker. Vi får se hva som kommer ut av denne dagen, sa Solbakken.

Ødegaard har som den eneste startet alle 18 kamper siden Solbakken ble landslagssjef. Sannsynligheten er stor for at en annen leder Norge ut på banen i Ljubljana lørdag, og det blir i så fall Erling Braut Haaland.

Haaland har allerede vært kaptein for Norge ved å overta bindet når Ødegaard byttes ut, blant annet i hjemmeseieren mot Sverige i juni.

Vokst

– Å være kaptein er jo stort, det. Jeg må bare fortsette å gjøre det jeg har gjort på de siste samlingene. Hvem som kaptein er egentlig det samme, for vi trenger flere enn én leder ute på banen, sa Haaland onsdag.

Solbakken har ingen motforestillinger mot å bruke en 22-åring som kaptein. Ødegaard var selv 22 da han fikk vervet i fjor.

– Det er mange måter å være leder på. Verken Erling eller Martin er blant dem som snakker mest, men det de sier er ofte velvalgte ord, og de har stor fotballforståelse. Erling har hele tiden vokst i sine tanker om spillet, ikke bare for egne prestasjoner, men for å få hele laget til å skinne, sa landslagssjefen.

Ungt lag

– Vi har et av de yngste landslag i verden, derfor har vi unge kapteiner og visekapteiner.

Ved siden av Ødegaard manglet også Marcus Holmgren Pedersen under treningen på Ullevaal onsdag. Feyenoord-backen sliter med en vond tå. Han er uansett utestengt for gule kort mot Slovenia.

De 24 andre i troppen var i aksjon på Ullevaal-gresset, på en trening som ble stengt for utenforstående etter oppvarmingen.





(©NTB)