Ronaldo sikter mot EM i 2024

Stjernespissen la fram ønsket da han tirsdag snakket på en galla i regi av Portugals fotballforbund.

– Jeg håper å være en del av forbundet i noen år til. Jeg føler meg fortsatt motivert, og ambisjonene mine er høye. Min tid på landslaget er ikke over. Vi har mange unge spillere med kvalitet. Jeg skal være med i VM, og jeg ønsker å være med i EM, sa Ronaldo, ifølge avisen Renascenca.

Hittil i høst har Ronaldo startet de fleste kampene for Manchester United på benken. Sist torsdag var han i førsteelleveren og gjorde sitt første mål for sesongen i en 2-0-seier over Sheriff Tiraspol i europaligaen.

VM-sluttspillet i Qatar starter 20. november. Portugal er i pulje med Ghana, Uruguay og Sør-Korea. Neste europamesterskap arrangeres i Tyskland sommeren 2024.

Ronaldo er tidenes mestscorende EM-spiller med 14 mål på 25 kamper.