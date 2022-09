Nyland håper ny klubb snart er klar: – Har vært veldig nær

Nyland vært Ståle Solbakkens førstevalg det siste året og spilt 10 av de siste 11 kampene. Likevel har han ikke fått seg ny kontrakt etter at avtalen med Reading løp ut i sommer.

– Det er litt frustrerende, kan du si. Det eneste jeg kan gjøre er å gjøre jobben min så godt som mulig, og det har jeg gjort. Så har jeg hatt noen tilbud, og det var svært nær med et par ulike klubber i sommer, sier Nyland til NTB.

– Det er bare å jobbe videre, gjøre gode kamper her og satse på at situasjonen snart er klar.

Den ene landskampen han har stått over det siste året, var da han i mars fikk fri fra kampen mot Armenia på grunn av familieforøkelse. Hensyn til familien spiller inn i Nylands klubbvalg.

Stabilitet

– Det er en sammensatt ting. Det må passe for alle, og så søker jeg også stabilitet. Jeg vil ha et sted vi kan være litt lenger, så vi kan slå oss til ro og vite hvor vi skal være de neste årene. Det er mange ting å tenke på, og om familien trives så blir det også enklere for meg, sier han.

Selv uten klubb er han trygg på at han har holdt formen ved like.

– Jeg trente med Hødd i hele sommer, og forrige uke trente jeg med Lillestrøm. Jeg har gjort en bra jobb også alene, men å trene med et lag er viktig. Jeg er klar når jeg skal i aksjon, sier han.

Viktige kamper

Nyland holdt nullen mot både Slovenia og Serbia i juni. Gjør han det igjen, om så bare mot serberne er Norge gruppevinner. Ett poeng mot Serbia på Ullevaal garanterer opprykk uansett hvordan det går i lørdagens to kamper i gruppa. Allerede lørdag kan Norge avgjøre. Dersom laget tar flere poeng mot Slovenia enn serberne tar mot Sverige, er førsteplassen trygg.

– Det blir to tøffe kamper. Vi gjorde det godt mot dem i sommer og må egentlig bare gjenskape det. Å vinne gruppa er viktig for EM-seedingen, og det vil gi oss en ekstra mulighet til å kvalifisere oss til EM. VI skal gjøre alt for å greie det, sier Nyland.