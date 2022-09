Inge André Olsen ferdig som sportssjef i Aalborg

– Som med alt annet i AaB-regi evaluerer vi løpende, og her har vi sammen med Inge blitt enig om at det er riktig for begge parter at våre veier skilles nå, sier klubbens administrerende direktør Thomas Bælum i en pressemelding.

Olsen startet i jobben 1. april 2020. Før det hadde han en tilsvarende rolle i Stabæk.

– Det er ingen tvil om at vi i en turbulent tid har kjempet med å få ting løst både på og utenfor banen, men jeg er glad for å overlate klubben i trygge hender, selv om det venter et stort arbeid for alle i fortsettelsen, sier Olsen.

Bælum vil framover fungerer som midlertidig sportssjef i klubben.

AaB ligger nest sist i den danske serien etter ti serierunder. Klubben har kun to seirer.

Daniel Granli og Iver Fossum spiller for det danske laget.