Idrettspresidenten om avslag på nytt toppidrettssenter: – Håpet på velvilje

Tirsdag ble det kjent at plan- og bygningsetaten i Oslo har avslått søknaden om nytt toppidrettssenter ved Sognsvann. Det ble vist til store avvik fra reguleringsplanen, viste dokumenter NRK hadde fått tilgang til.

– Vi ble veldig skuffet over det avslaget vi fikk i går. Vi hadde jo håpet at man ville se med velvilje på den prosessen som er lagt til grunn, sa Kjøll på spørsmål fra NTB under en medieseanse onsdag.

– Når det er sagt, hadde vi forventet at dette kunne skje. Nå vil man sette seg ned og legge opp til en omfattende planprosess.

Tidkrevende

Det vil kunne utsette byggingen av Olympiatoppens prestisjeprosjekt. Der ligger det også planer om nye baner for friidrett, fotball og ishockey.

– Hvis man skal igangsette en planprosess, er det helt klart et tidkrevende arbeid som man hadde håpet å unngå gjennom å få dispensasjoner. Vi må bare ta til etterretning at Plan- og bygningsetaten ikke har funnet et grunnlag til å gi oss de dispensasjonene vi har bedt om, sa generalsekretær Nils Einar Aas i Norges idrettsforbund.

Har ikke gitt opp

Han understreket at man i første omgang «må studere avslaget ganske nøye» sammen med styringsgruppen som holder i prosjektet.

– Vi har ikke gitt opp tanken om å ha et nytt nasjonalt toppidrettssenter, men det kan hende det tar mer tid å realisere det vi ønsket.

Målet for det nye anlegget har vært at det skal ferdigstilles i 2025. Det er søkt om 875 millioner kroner til prosjektet.