Federer avslutter karrieren med doublekamp – vil ha erkerival som makker

Det forteller veteranen til det sveitsiske nyhetsbyrået SDA. Federers avskjedskamp skjer i double og spilles fredag kveld. Makkeren er ikke klar, men han har et klart ønske om hvem det bør være.

– Kanskje kan jeg spille double med Rafa. Det ville vært en kjempedrøm, sier han.

Federer og Nadal har vært venner og rivaler gjennom svært mange år. Til sammen står de med 42 singletitler i Grand Slam-sammenheng. Nadal topper lista med to triumfer mer enn Federer.

Nylig delte Federer nyheten om at han legger opp som toppspiller. Han setter strek etter å ha vært mye skadeplaget de siste sesongene. Sveitseren debuterte på ATP-touren så langt tilbake som i 1998.

Laver Cup spilles i år for femte gang i London. Lagturneringen varer fra fredag til søndag og består av et lag fra Europa mot et verdenslag. I tillegg til Federer og spanske Nadal utgjør Casper Ruud, Novak Djokovic (Serbia), Stefanos Tsitsipas (Hellas) og Andy Murray (Storbritannia) den europeiske troppen.

På verdenslaget stiller Felix Auger-Aliassime (Canada), Diego Schwartzman (Argentina), Alex de Minaur (Australia) og amerikanere Taylor Fritz, Frances Tiafoe og Jack Sock.