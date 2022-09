Turneringssjefen: – Ikke aktuelt å kaste ut Magnus Carlsen

– Vi har et reglement med prosedyrer vi må følge, og det kan ta ganske lang tid før vi får gjennomført det. Vi må kontakte begge spillerne og vi må forholde oss til forskjellige tidssoner, sier Horvei til NTB.

Mandagens parti mot 19 år gamle Niemann ble imøtesett med enorm interesse etter at Carlsen og Niemann så til de grader har preget debatten i sjakkmiljøet de siste ukene.

Det hele endte i et nytt drama og et antiklimaks. Etter kun to trekk valgte Carlsen å avslutte kampen ved å gi opp partiet. Det har skapt mange spekulasjoner om hva som vil skje videre med nordmannen.

– Det kan bli flere ting. Han kan få en advarsel, bot eller andre ting, sier turneringssjefen.

– Risikerer han å bli kastet ut av turneringen?

– Nei. Det er ikke aktuelt å kaste ut Magnus Carlsen, svarer Horvei.

Fredet?

Magnus Carlsens selskap, Play Magnus Group, er inne på eiersiden i chess24, som er arrangør for turneringen. Horvik avviser at det har noe å si for en eventuell straff for nordmannen.

– Magnus er her som en spiller og dømmes på lik linje som alle andre, bedyrer turneringssjefen.

TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer tror imidlertid at Carlsen er fredet og at han kommer unna uten noe særlig straff.

– Han kommer kanskje til å få en advarsel på at de ikke liker sånn oppførsel, men det kommer ikke til å gi særlige konsekvenser, sier Hammer til kanalen.

Konfrontert med påstanden svarer Horvei følgende:

– Magnus er et utrolig stort navn i sjakken, som han har opparbeidet seg gjennom mange år. Men jeg vil si at det er å strekke det langt at han er fredet. Carlsen har en høy stjerne og betyr mye for sjakken, men fredet er han ikke.

Kan møtes igjen

Carlsen innledet den pågående Champions Chess Tour-turneringen med tre seirer og en remis søndag. Han ledet da turneringen. Også Niemann startet sterkt.

Mandag åpnet den norske verdensmesteren dagen med remis i første parti mot tsjekkeren David Navara. Etter å tapt mot Niemann med vilje, slo Carlsen tilbake med et formidabelt parti mot Levon Aronian. Der tok nordmannen en sterk seier som ble applaudert av sjakkekspertisen.

Mandagens siste parti mot indiske Rameshbabu Praggnanandhaa ble også svært innholdsrikt. Stillingen bølget fram og tilbake. Til slutt endte det hele i remis.

Carlsen har 15 poeng så langt i turneringen. Indiske Arjun Erigaisi leder med 17.

Det er ikke utenkelig at Carlsen og Niemann kan møtes i utslagsrundene i turneringen. Spørsmålet er hva nordmannen da foretar seg.