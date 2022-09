Ruud ansetter tanta som ny manager

– Jeg syns det er veldig stas å jobbe med lidenskapen min, og ekstra stas at han er nevøen min. Jeg er veldig stolt av Casper, sa Falster til VG.

Manageren skal jobbe i team med advokat Sølve Herdal. Sistnevnte får ansvar for å ivareta inngåelse og forvaltning av sponsorkontrakter, mens Falster har ansvaret for resten.

– Jeg skal sørge for at ting går smidig for laget, ha oversikt over program på reiser og passe på at han er der han skal være til enhver tid, og holde kontakten med norsk og utenlandsk presse, sier Falster.

Med en fulltidsstilling i Ruuds team ble Falster nødt til å si opp sin stilling som kommunikasjons- og ungdomsansvarlig i Tennisforbundet.

Verdenstoeren spilte nylig Grand Slam-finale i US Open, hvor han tapte finalen mot Carlos Alcaraz med sifrene 4-6, 6-2 6-6 og 3-6.

Ruud skilte i august lag med sin tidligere manager, Venke Aure, etter et nesten ti års samarbeid.