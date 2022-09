Premier League ønsker å endre cupstrukturen – færre kamper for topplagene

På et aksjonærmøte for Premier League onsdag skal et nytt forslag, som kan tre i kraft allerede i sesongen 2024/25, diskuteres, ifølge The Times.

Det nye forslaget skal ønske å fjerne tredje og fjerde runde av FA-cupen, i tillegg at ligacupen kun skal spilles for de klubbene som ikke deltar i mesterligaen, europaligaen eller conferenceligaen.

Forslaget inneholder også flere kalenderendringer som en del av en avtale om å dele ut ekstra penger til mesterskapsserie-klubber og lag i de lavere divisjonene i England, samt endre utbetalingene lagene får når de rykker ned fra Premier League.

Årsaken er at Premier League ønsker å frigjøre plass i det tette kampprogrammet, mens mer penger vil strømme ned til de lavere divisjonene i England.

Klubber involvert i europeiske konkurranser vil enten ikke konkurrere i ligacupen eller stille med U21-laget sitt.