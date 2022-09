Nytt norsk VM-gull på sykkel: Wærenskjold sikret tempogull i U23-klassen

Nordmannen disponerte kreftene tilnærmet perfekt da han knuste konkurrentene i tempoløypa i Australia. Wærenskjold endte 16 sekunder foran belgiske Alec Segaert og 24 sekunder foran britiske Leo Hayter, som tok sølvet og bronsen.

– For å være ærlig er jeg litt «shaky». Jeg føler meg litt tom, men det er en stor lettelse å ha sikret seieren. Jeg fikk noen tips av Tobias i går om at jeg måtte spare litt på kruttet i bakkene og ha igjen litt energi den siste runden, sa Wærenskjold i et intervju vist på TV 2.

194 centimeter høye Wærenskjold passerte som nummer to bak britiske Leo Hayter ved de to første passeringene. Til den tredje mellomtiden hadde 22-åringen tråkket ordentlig til og passerte til bestetid.

– Det ser ut som han har masse krefter. Det er ingen som hadde fulgt han om dette var på slutten av en etappe eller et ritt, kommenterte Christian Paasche på TV 2.

Enorm avslutning

Inn mot mål økte Wærenskjold ledelsen sin til Hayter og gikk inn til soleklar ledelse med 24.16 sekunder.

Bak kom Segaert stormende. Belgieren tok ledelsen ved første mellomtid, men klarte ikke å holde Wærenskjolds fart inn mot mål og endte som nummer to.

– Jeg visste at jeg hadde en god sisterunde, men jeg var litt usikker mot slutten der. Det var noen oppturer og nedturer, men da jeg så han lå bak mot slutten ble jeg lettet, sa 22-åringen.

Spesiell hilsen

Wærenskjold ga også en spesiell hilsen til sportssjef Hans Falk, som er sykmeldt på ubestemt tid etter å ha fått påvist akutt leukemi.

– Jeg vil sende en hilsen til Hans Falk, som er på sykehuset. Jeg ønsker han det beste, sa den nybakte verdensmesteren.

Hushovd, som regnes som kanskje tidenes beste norske syklist, ble også tempoverdensmester som U23-rytter i Valkenburg i 1998.

Søndag sjokkerte Tobias Foss en hel sykkelverden da han tok gullet og sikret Norges første VM-medalje i temposykling.

– Det er gutter som har jobbet hardt over lang tid og som nå har maks flyt med form og utførelse. Det er en artig tur å være med på, sa sportssjef Kurt Asle Arvesen til TV 2.