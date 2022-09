Gleder og bekymringer for Solbakken før avgjørende landslagsuke

Erling Braut Haaland scoret i sjuende kamp på rad da han traff med et distanseskudd i Manchester Citys 3-0-seier over Wolverhampton lørdag. Det var hans 14. mål for City fordelt på 11 i Premier League og tre i mesterligaen, og i øyeblikket er ingen spiller mer bejublet.

Haaland var en av 11 spillere i Solbakkens tropp med full spilletid siste helg før landslagspausen. Landslagssjefen kan glede seg over at flere andre også kommer til samling med en god følelse. Alexander Sørloth scoret for Real Sociedad, mens Fredrik Aursnes fikk sin første start for Benfica i en storseier.

Morten Thorsby var tilbake etter sykdom og hjalp Union Berlin å befeste posisjonen på tabelltopp i Bundesliga. Sander Berge leverte en ny assist da Sheffield United trygget tabelltoppen i engelsk mesterskapsserie, mens Kristoffer Ajer gjorde Premier League-comeback for Brentford etter sine skadeproblemer.

Ola Brynhildsen, troppens eneste mulige debutant, scoret da Molde tok et nytt steg mot seriegull.

Bekymringer

Samtidig er det usikkert om landslagskaptein Martin Ødegaard kan bidra i kampene mot Slovenia og Serbia, som avgjør om Norge blir gruppevinner, rykker opp til A-divisjonen og sikrer 2.-seeding i EM-trekningen.

Ødegaard mistet Arsenals seier over Brentford med en skade han pådro seg under trening, og søndag fikk Solbakken forfall fra en annen av de sentrale spillerne fra junisamlingen som førte Norge til tabelltopp. Stefan Strandberg blir ikke klar etter sin skade.

Grunn til bekymring er det også at flere uttatte sliter med spilletid. Fem av spillerne i troppen var ubenyttet reserve for sine lag i helgen, fire av dem forsvarsspillere. Leo Østigård, som var Strandbergs makker i juni, har bare en 90-minutter for sitt Napoli og har sett de øvrige kampene til Serie As lederlag fra benken.

Julian Ryerson, Birger Meling, Fredrik Bjørkan og Kristoffer Zachariassen (etterinnkalt etter Strandbergs forfall) satt også på benken for sine lag søndag.

I tillegg er to spillere i 26-mannstroppen i øyeblikket klubbløse. Det gjelder Ørjan Nyland, som har vært Solbakkens førstevalg i mål, og Omar Elabdellaoui. Sistnevnte er i troppen for første gang etter den alvorlige øyeskaden som nesten ødela karrieren hans.

Slik var helgen

Disse fikk full spilletid i helgen, seier: Erling Braut Haaland (Manchester City), Alexander Sørloth (Real Sociedad), Sander Berge (Sheffield United), Fredrik Aursnes (Benfica), André Hansen (Rosenborg). Uavgjort: Patrick Berg (Bodø/Glimt). Tap: Kristoffer Ajer (Brentford), Marcus Holmgren Pedersen (Feyenoord), Andreas Hanche-Olsen (Gent), Mats Møller Dæhli (Nürnberg), Sten Grytebust (Aalesund).

Disse ble byttet ut: Jørgen Strand Larsen 83. minutt (Celta), Mohamed Elyounoussi 77. minutt (Southampton), Stian Gregersen 67. minutt (Bordeaux), Ola Brynhildsen 65. minutt (Molde).

Disse ble byttet inn: Morten Thorsby 62. minutt (Union Berlin), Kristian Thorstvedt 66. minutt (Sassuolo).

Ubenyttede reserver: Leo Østigård (Napoli), Birger Meling (Rennes), Julian Ryerson (Union Berlin), Fredrik Bjørkan (Feyenoord), Kristoffer Zachariassen (Ferencváros).

Ikke i troppen: Martin Ødegaard (Arsenal, skade), Joshua King (Fenerbahçe).

Uten klubb: Ørjan Nyland, Omar Elabdellaoui.