FIS-sjef negativ til privatlag i langrenn

– Alt kan bli diskutert og testet, men min personlige mening er at et system som er bygd opp på privatlag i verdenscupen ikke vil hjelpe utviklingen av sporten og løse problemene som langrenn og andre disipliner møter, sier Mignerey til VG.

Johannes Høsflot Klæbo har i oppkjøringen mot ny sesong kommet med et forslag om å teste ut privatlag i verdenscupen, som følge av utfordringene i langrenn.

– Det sagt, jeg tror ikke det er noe grunn til at ikke privatlag og landslag bør samarbeide sammen for det beste til utøverne og utviklingen av sporten, sier Mignerey til avisen.

Flere land i mellom-Europa sliter med å utvikle løpere, TV-tallene er daler og interessen for langrenn er på stø kurs nedover. Likevel var Klæbo optimistisk da NTB snakket med han i forrige uke:

– Jeg ser vel på langrennssporten som litt i angrepsposisjon, egentlig. Jeg synes jo at produktet langrenn, er et godt produkt. Og så tror jeg det er viktig at vi som utøvere har fokus på det vi kan være med å bidra på å gjøre. Og hvert fall for min del er det noe jeg bruker masse tid på, å være et godt forbilde.