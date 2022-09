Foss vant VM-gull i temposykling: – Føles som jeg drømmer

Foss kunne knapt tro sine egne øyne da en etter en syklet inn til svakere tider og mulighetene for et historisk VM-gull åpnet seg.

– Det føles ut som jeg drømmer. Jeg kan ikke tro det. Det er helt uvirkelig. Beina mine var veldig gode i dag, men dette er mer enn jeg kunne drømme om. Jeg følte at jeg fikk ut alt i dag, og jeg gjorde mitt beste, sa Foss i et intervju vist på TV 2 og fortsatte:

– Løypa passet meg bra, ja. Det var ingen steder man kunne hvile, og man måtte tråkke på gjennom svingene. Jeg hadde veldig bra coaching og det var et veldig bra gjennomført løp.

– Dette er en merkedag for norsk sykkel, kommenterte Christian Paasche på TV 2.

Historisk gull

Foss er første nordmann noensinne som har tatt medalje på tempoen siden rittet for herrer kom på programmet i 1994.

Før det historiske VM-gullet var Norges beste resultat på herresiden Andreas Leknessunds 13.-plass fra 2020. Solrunn Flatås hadde Norges beste resultat uansett kjønn, fra da hun ble nummer fire i 2000.

Foss hadde et uttalt mål før VM-rittet om at han ønsket å bli topp-fem, men at en topp-ti-plassering også var godkjent.

– Hvis jeg hadde blitt topp-ti i dag, hadde jeg blitt veldig fornøyd. Å kunne bære VM-trøya vil bli veldig spesielt og jeg skal prøve å nyte det så mye som mulig, sa Foss etter å ha sikret gullet.

Positivt overrasket

Sportssjef Kurt Asle Arvesen uttalte til rettighetshaveren før VM-starten at han ikke hadde noe tro på en topp-fem-plassering for Foss, men ble positivt overrasket da han så nordmannen ute i løypa.

– Vi hadde tårer i øynene da han kjørte over målstreken, fordi vi synes han kjørte så bra. Det gnistet av den tempoen. Det har nok ikke sunket inn helt enda. Det er helt ikonisk. Norsk idrettshistorie, sa Arvesen til TV 2.

Nordmannen endte til slutt 2,95 sekunder foran sveitsiske Stefan Küng og 9,16 foran Remco Evenepoel, som tok sølvet og bronsen.

