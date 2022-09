Hovland faller av i seierskampen i Roma

Ekeberg-gutten spilte fire hull på par før han vartet opp med en eagle på hull fem. Dessverre for Hovland fulgte han opp med to dobbeltbogeyer, før han satte en birdie. Dermed ligger han på ett slag over par etter halvspilt runde.

Totalt ligger 24-åringen på to slag under par på en del 28.-plass.

Espen Kofstad har heller ikke fått noe drømmestart på den tredje runden med tre bogier på de første åtte hullene. Resten har han spilt på par.

Dermed ligger han på tre slag over par, på delt 46.-plass, på par.

Rory McIlroy fra Nord-Irland leder turneringen på ni slag under par. Turneringen avsluttes søndag.

