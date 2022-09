Tjørhom blir ny toppidrettsansvarlig i Norges Friidrettsforbund

Tjørhom er et kjent navn. Han var sportssjef i friidrettsforbundet fram til Slokvik tok over i 2019. Han var også i mange år øverste sjef for Norges beste alpinister.

– Sportssjef Erlend Slokvik vil ha det overordnede ansvaret for idrettssektoren, mens Håvard vil ha det operative ansvaret for toppidretten. Vi har stor tro på at denne løsningen vil være en styrke i vår videre utvikling og satsing, sier generalsekretær Kjetil Hildeskor i NFIF i en kort pressemelding.

TV 2 skriver at det den siste tiden har vært utstrakt møtevirksomhet og evaluering av sommerens to mesterskap, VM i Eugene og EM i München.

Kanalen mener at det er misnøye fra flere leirer som har ført til nyrekruttering og omorganisering.

Slokvik skal spesielt ha vært under press på grunn av to saker.

Den ene er koronautbruddet i den norske leiren i forkant av VM i Eugene da utøverne oppholdt seg i California. Der ble både Hedda Hynne og hennes trener Erik Sakshaug smittet. Henrik Ingebrigtsen har fortalt til VG at også han ble smittet mens han bodde på samme rom som broren og VM-håpet Jakob Ingebrigtsen. Internt er det stilt spørsmål om rutinene for smittevern var gode nok.

Den andre saken er ifølge TV-kanalen håndteringen av situasjonen internt i familien Ingebrigtsen.

