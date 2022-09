Ruuds vei til å bli ener: – Kan være det skjer om et halvt år eller åtte år

Ruud har akkurat landet i Norge etter begivenhetsrike uker. Nå er Arthur Ash-stadion i New York, verdens største tennisarena, byttet ut med Håkons Hall på Lillehammer og Davis Cup fredag og lørdag.

Ruud tapte søndagens finale i US Open 1-3 i sett mot spanske Carlos Alcaraz. I finalen sto ikke bare en gjev Grand Slam-tittel på spill, men vinneren ble også verdensener. Ruud hoppet fra 7.- til 2.-plass på den prestisjefylte ATP-rangeringen.

I løpet av høstens turneringer har Ruud 1010 rankingpoeng å forsvare fra fjoråret. Ruud har med sine 5850 poeng 890 opp til Alcaraz (6740).

Alcaraz har likevel færre poeng å forsvare enn Ruud med 280 poeng ut sesongen.

– Om jeg ikke skulle klart den siste plassen nå eller det neste halve året, eller aldri for den saks skyld, skal jeg klare å sove godt om natten, jeg, men målet er selvfølgelig å nå den siste plassen, sier Ruud til NTB om situasjonen.

– Det kan være det skjer om et halvt år eller åtte år for den saks skyld, men man håper man kan klare å nå det, legger han til.

Ekspert tror på førsteplassen

Med i racet om å feire nyttårsaften som verdensener er også Rafael Nadal (5810 poeng), Daniil Medvedev (5065), Alexander Zverev (5040), Stefanos Tsitsipas (4810) og Novak Djokovic (3570).

– Det er jevnere i toppen nå enn det har vært på en del år, man har hatt disse tre (Novak Djokovic, Roger Federer og Rafael Nadal) som har dominert en del år som har hatt flere poeng enn alle andre, sier Ruud.

Nå starter sesongen der det er flest kamper på hardcourt innendørs. Discoverys tennisekspert Christer Francke tror at førsteplassen er en reell mulighet for Ruud.

– Det er absolutt mulig. Han er blitt mye bedre på hardcourt. Nå gjenstår det å se hvor god han er på hardcourt inne, for det går raskere. Men han har blitt raskere. Det blir spennende å se i turneringene innendørs i høst, sier Francke til NTB.

Flere muligheter

– Man må ha en fantastisk høst, erkjenner Ruud om det skal kunne gå.

Enda et håp for Ruud er å komme godt i gang neste år. Australian Open, sesongens første Grand Slam-turnering, spilte ikke Ruud denne sesongen og har dermed ingen poeng å forsvare. Småskader denne våren gjør at han kan få nye muligheter til å spille seg helt til topps.

– Det blir alltid et mål å prøve å nå den siste plasseringen. Jeg tror det kan være mulig i framtiden.

