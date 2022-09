Ruud starter 2023 i Auckland: – Et kupp

Det er arrangøren selv som opplyser at den ferske verdenstoeren vil bli den høyest seedede spilleren i turneringen i New Zealand. 23-åringen blir også den høyest rangerte herrespilleren som deltar i turneringen noen gang.

Uken etter starter Grand Slam-turneringen Australian Open i Melbourne.

– New Zealand er et veldig vakkert land. Jeg har vært der noen ganger før. Forholdene er veldig like som i Melbourne, så det er en fin turnering å spille, og jeg ser fram til det, sier Ruud.

Turneringsdirektør Nicolas Lamperin er fornøyd med Ruuds deltakelse.

– Det er et fantastisk kupp for arrangementet, for ASB (turneringsnavnet) og tennissupportere, sier Lamperin.

Ruud deltok i Auckland i 2020. Da sa det stopp i første kamp mot Ugo Humbert, som endte opp med å vinne turneringen. De to siste årene har ikke turneringen blitt arrangert på grunn av koronapandemien.

Ruud tapte natt til mandag US Open-finalen mot Carlos Alcaraz. Det var nordmannens andre Grand Slam-finale denne sesongen. I Paris ble det 0-3-tap på grusen for Rafael Nadal.

Ruud har vunnet tre turneringer denne sesongen. Til sammen står Snarøya-mannen med ni titler på ATP-touren.

Det neste på programmet for Ruud er Davis Cup for Norge på Lillehammer. Motstander er India med kamper fredag og lørdag.

