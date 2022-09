Antonio Nusa mesterligadebuterte med scoring som yngste nordmann i historien

Nusa har allerede markert seg for den belgiske klubben i seriesammenheng, og tirsdag slapp han til i Champions League også. Det gjorde han for en klubb som topper tabellen med full pott etter de to første rundene.

Ferran Jutglà ga laget en tidlig ledelse. Han ble selv felt av João Mario. Etter at VAR hadde godkjent dommerens avgjørelse, banket han ballen forbi keeper Diogo Costa.

Brugge hadde en frisk start på kampen, men ble presset etter ledermålet. Simon Mignolet i målet måtte redde alene med Zaidu, og det var flere ganger fare på ferde i Brugges målgård.

Tidlig i den andre omgangen punkterte Brugge kampen. Først ble Kamal Sowah spilt gjennom av Jutglà og doblet ledelsen. Så økte danske Andreas Skov Olsen til 3-0.

I det 89. minutt fastsatte Nusa resultatet og kronet sin største dag på fotballbanen.

I samme gruppe vant Leverkusen 2-0 over Atlético Madrid etter sene scoringer av Robert Andrich og Moussa Diaby. Brugge har allerede tre poengs luke på tabelltopp.

[ Tottenham sprakk på overtid og slapp inn to mot Sporting ]

---

Kampfakta:

Mesterligaen menn gruppe B, runde 2

Porto (Portugal) – Brugge (Belgia) 0-4 (0-1)

Estadio do Dragao

Mål: 0-1 Ferran Jutglà (str. 15), 0-2 Kamal Sowah (47), 0-3 Andreas Skov Olsen (52), 0-4 Antonio Nusa (89).

Antonio Nusa spilte 15 minutter som innbytter for Brugge.

Leverkusen (Tyskland) – Atlético Madrid (Spania) 2-0 (0-0)

BayArena

Mål: 1-0 Robert Andrich (84), 2-0 Moussa Diaby (87).

---