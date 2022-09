Stolt Ruud etter finaletapet: – Har fortsatt sjansen til å spille om 1.-plassen

Tapet gjør at han går inn den nye uken som nummer to på verdensrankingen, bare slått av finalemotstanderen Carlos Alcaraz.

– Jeg er stolt over å være nummer to, og jeg har fortsatt sjansen til å kjempe om 1.-plassen, sa Ruud under den internasjonale pressekonferansen i etterkant.

Der fortalte 23-åringen fra Snarøya at han hadde troen til det siste, selv om han til slutt måtte konstatere at den spanske vidundergutten ble for sterk.

– Jeg hadde mer tro på det enn jeg hadde mot Rafael (Nadal) på Roland-Garros. Da hadde jeg vanskelig for å tro at jeg kunne vinne. Det var enklere å tenke på at jeg kunne vinne i dag, sa Ruud etter sin andre Grand Slam-finale hittil i karrieren.

Bare tiden vil vise om det blir flere.

– Carlos steppet opp når han måtte. All honnør til ham. Jeg ga alt. Jeg har spilt på mitt beste i de siste to siste ukene. Forhåpentlig får jeg flere sjanser til å spille i en Grand Slam-finale senere.

Feil

Ruud vet at tennissporten har funnet noe særegent i unggutten fra Spania, og han vet at Alcaraz trolig er mannen å slå i framtida. Forhåpentlig har ikke Ruud klart å slå ham i offisielle kamper.

Alcaraz er den yngste til å toppe verdensrankingen noen gang.

– Det er imponerende det han allerede har oppnådd som tenåringen. Det er vanskelig å tro på at han bare er en tenåringen. Han er fire år yngre enn meg. Han er et sjeldent talent som dukker opp i ny og ne. Vi får se hvordan han utvikler seg. Han har ikke vært heldig som vant her. Han vinner turneringen fortjent, og for øyeblikket er han den beste spilleren i verden. Han fortjener 1.-plassen på rankingen etter strålende spill, sa Ruud.

Alcaraz vant selv om han har spilt mange flere timer med tennis i New York fram til finalen. Alcaraz' vei til finalen var tyngre enn Ruuds.

– Jeg visste at han hadde spilt flere timer enn meg, men han kommer seg fort etter kamper. Det er imponerende at han fortsatt hadde energien, selv om det ikke var noen overraskelse. Han er kjapp og beveger seg veldig rask. Alcaraz er en hard nøtt å knekke.

Ruud innrømmet at han kjente på nerver og at han før kampen følte seg som en underdog. Det satte ingen demper på følelsen av noe godt etter kampen.

– Jeg fikk spille den største kampen i mitt liv og på den aller største scenen. Jeg tror at det var en fin og spennende kamp for publikum å se på.

Ga alt

Ruud slo tilbake til 1–1 i sett etter at Alcaraz kom best i gang. Avgjørelsen falt på mange måter i det tredje settet da Ruud misset på to settballer.

– Det ble for mange feil i det tredje settet.

– Kommer du til å tenke lenge på de to settballene du hadde i det tredje settet?

– Sikkert litt. Det var ikke altfor mye jeg kunne gjøre. Han servet sterkt. Jeg har gitt alt i to uker, og i dag kom jeg til kort. Slik er det.

Ruud sier at han tross alt var ganske fornøyd med innsatsen i New York i løpet av de to siste ukene.

– Jeg er selvsagt ikke fornøyd med å gå av banen med tap, men jeg ga alt. Han var litt bedre på de viktige poengene, og spesielt i det tredje settet. Jeg har aldri slått ham i en offisiell kamp, og jeg visste at jeg måtte spille noe av min beste tennis for å slå ham. Til tider spilte jeg bra, og alt i alt er jeg fornøyd med nivået. Jeg visste at han var veldig god, sa Ruud på spørsmål fra NTB.

Ruud fikk trampeklapp av publikum etter tapet. Han bidro selv med en fin takketale, og i tillegg ga han fra seg et poeng underveis. Det satte tennispublikummet tydelig pris på. Ruud har fått et «god gutt-stempel» på seg.

– Jeg følte at det var 99 prosent riktig at det var to sprett. Jeg har ikke sett det i etterkant, men følte at det var riktig å gi fra seg det poenget. Det var naturlig. Det er ikke noen vits i å jukse seg til poeng og ikke spille etter reglene.

Ruud spilte finale på 21-årsdagen etter det tragiske som skjedde 11. september 2001 da tvillingtårene falt i New York etter terrorangrepet.

– Jeg var for ung til å huske den dagen. Det er den dagen det er, og jeg er oppvokst med å forstå hvor tragisk den var for denne byen og for amerikanerne. Det var naturlig for meg å si noe på en historisk dag som denne.