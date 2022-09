Normann ikke aktuell for neste landslagssamling: – En ekstraordinær situasjon

Klaveness opplyser i en pressemelding at hun og landslagssjef Ståle Solbakken er enige om at midtbanespilleren ikke er aktuell for landslagssamlingen som venter.

«Landslagssjef Ståle Solbakken har i ettermiddag informert Mathias Normann at han ikke er aktuell for neste landslagssamling ettersom han nå har signert for ny russisk klubb. Solbakken informerte Normann i går om at dette kunne bli utfallet hvis han tok et slikt valg nå», heter det i uttalelsen.

Ifølge russiske medier har Normann bestått den medisinske sjekken i Dinamo Moskva, men overgangen har ikke blitt bekreftet av klubben ennå. Ifølge NFF er han klar.

Utelatt

Normann sa i et intervju i helgen at en låneovergang til en ny russisk klubb var nær forestående. Det har skapt reaksjoner i hjemlandet, og nå har ledelsen i NFF tatt valget om å utelate ham fra troppen som skal spille nasjonsliga i slutten av september.

– Det er ganske enkelt. Per dags dato er det den beste sportslige muligheten jeg har. Da endte vi opp med det, sa Normann.

Normann har vært under kontrakt med russiske Rostov siden januar 2019. Sist sesong tilbrakte han i Norwich i Premier League. Der ble det nedrykk, og oppholdet i England ble ikke forlenget.

– Ekstraordinært

Klaveness sier at valget om å utelate ham er tatt som følge av at det er en ekstraordinær situasjon.

– I utgangspunktet er det ikke forbundets rolle å mene noe om landslagsspilleres klubbvalg, men vi er nå i en ekstraordinær situasjon. Hele norsk og europeisk fotball er enige om å sette felles press på Russland som en krigførende part, som også har brukt maktposisjoner i idretten svært aktivt. Alle russiske lag er utestengt fra internasjonale idrettskonkurranser. Ståle og jeg er enige om at Normann ikke kan representere Norge når han nå skal spille for ny russisk klubb, sier Klaveness.

