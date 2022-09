Kyrgios senket Medvedev i US Open – kan møte Ruud i semifinale

Kyrgios vant de to siste 6-3 og 6-2. Da hadde australieren god kontroll.

– Det var åpenbart et stort press på Daniil i og med at han var tittelforsvarer, men jeg har spilt godt de siste månedene. For et sted å spille, fullt hus i New York. Jeg er velsignet som får våre med på det, sa Kyrgios.

Dersom Kyrgios og Casper Ruud vinner sine kvartfinalekamper, møtes de to i semifinale. Nordmannen avanserte i hard court-turneringen ved å slå ut Corentin Moutet.

I kvartfinalen møter Ruud Matteo Berrettini (Italia).

[ Ruud om kvartfinalen: – Farlig motstander ]