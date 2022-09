Tabelljumbo Kristiansund tok sin annen strake seier – slo formsvake Sandefjord

Kristiansund fikk seg en opptur da de vant 2-1 på hjemmebane mot Viking forrige runde. Mot Sandefjord fikk tabelljumboen mer å juble for.

Faris Pemi sendte Kristiansund i føringen fra krittmerket sju minutter før pause. Det var samme mann som ble felt i situasjonen som forårsaket straffesparket etter en takling fra Quint Jansen.

På overtid av førsteomgangen doblet Brynjólfur Willumsson ledelsen med et hodestøt etter en corner fra Sander Kartum. Det var den islandske spissens første fulltreffer i Eliteserien.

Sandefjord skapte flere muligheter i kampen, og Keanin Ayer reduserte med sju minutter igjen. Dermed ble det spenning en kort periode, før Liridon Kalludra økte til 3-1. Det ble resultatet.

To strake seiere for Kristiansund gjør at laget står med 13 poeng. Dermed er det bare ett poeng opp til Jerv. Nederlaget mot Kristiansund er den sjette kampen uten seier for Sandefjord.

Kristiansund tar imot Vålerenga i neste runde, mens Sandefjord møter Odd.





(©NTB)