Rashford-dobbel da United vant igjen og stoppet Arsenals seiersrekke

Rashford sendte United opp i 2-1 etter 66 minutter, før han fastsatte resultatet ni minutter senere og sendte hjemmefansen til himmels.

Før det hadde allerede nysigneringen Antony rukket å presentere seg for United-fansen med scoring.

Vertene kom på en kontring i det 35. minutt, og til slutt fikk Rashford pirket ballen ut på kanten til Antony. Den brasilianske vingen var sikker alene med Arsenal-keeper Aaron Ramsdale fra spiss vinkel.

22-åringen, som ble nylig hentet fra Ajax for over 900 millioner kroner, jublet vilt for målet.

Etter 60 minutter utlignet Bukayo Saka. Martin Ødegaard slo en flott ball gjennom til Gabriel Jesus, før ballen falt til Saka som enkelt satte inn 1-1.

Ødegaard ble byttet ut med 20 minutter igjen, på stillingen 2-1. Arsenal fikk ikke flere mål, og dermed kom sesongens første tap etter fem strake seirer.

Arsenal best i gang

Tidlig i kampen fikk Gabriel Martinelli en scoring annullert av VAR etter at Ødegaard hadde stanset Christian Eriksen på ulovlig vis i forkant.

United møter Alexander Sørloths Real Sociedad i europaligaen torsdag. Samme dag spiller Arsenal borte mot Zürich i samme turnering.

Arsenal åpnet bortekampen i Manchester godt, og etter kun tolv minutter sendte Martinelli ballen i mål alene med United-keeper David de Gea. Videodømmingsverktøyet VAR ville det imidlertid annerledes.

Gjestene fortsatte å presse og skapte flere gode muligheter. Det skulle koste da United viste seg effektive etter en drøy halvtime. Antony presenterte seg med en flott avslutning. Etter baklengsmålet var Arsenal stadig farlige og fortsatte å styre kampen.

Utligning og avgjørelse

Tidlig i 2. omgang fikk Ødegaard en enorm mulighet til å utligne, men ballen skled av nordmannens fot i avslutningsøyeblikket fra kloss hold. Noen minutter senere kom utligningen. Ødegaards ball var god, men Diogo Dalot fikk avverget foran Jesus. Ballen gikk imidlertid bare noen meter til Saka, som scoret.

Etter utligningen var det Uniteds tur til å være farlige. Seks minutter senere sendte Bruno Fernandes gjennom Rashford. Spissen gjorde ingen feil alene med Ramsdale. Ni minutter senere var Eriksen uselvisk da han og Rashford kom alene med Ramsdale.

Dansken var godt plassert til å gå for målet selv, men sendte ballen på tvers til Rashford, som fikk den i mål under press fra en Arsenal-forsvarer.

---

Kampfakta:

Premier League, runde 6

Manchester United – Arsenal 3-1 (1-0)

Old Trafford

Mål: 1-0 Antony (34), 1-1 Bukayo Saka (59), 2-1 Marcus Rashford (65), 3-1 Rashford (74).

Dommer: Paul Tierney.

Gult kort: Scott McTominay, Harry Maguire, Bruno Fernandes, Manchester U., William Saliba, Gabriel Jesus, Bukayo Saka, Arsenal.

Lagene:

Manchester United (4-2-3-1): David de Gea – Diogo Dalot, Raphaël Varane, Lisandro Martínez (Harry Maguire fra 79.), Tyrell Malacia – Scott McTominay, Christian Eriksen – Antony (Cristiano Ronaldo fra 57.), Bruno Fernandes, Jadon Sancho (Fred fra 66.) – Marcus Rashford (Casemiro fra 80.).

Arsenal (4-2-3-1): Aaron Ramsdale – Ben White (Takehiro Tomiyasu fra 80.), William Saliba, Gabriel, Oleksandr Zintsjenko (Eddie Nketiah fra 73.) – Albert Sambi Lokonga (Fábio Vieira fra 73.), Granit Xhaka – Bukayo Saka, Martin Ødegaard (Emile Smith Rowe fra 73.), Gabriel Martinelli – Gabriel Jesus.

---