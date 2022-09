AaFK med sterk borteseier – steg ut av nedrykksstriden

Seieren var også AaFKs første siden seieren over nettopp Godset tidlig i juli. De oransjekledde brøt en rekke på sju kamper uten seier med den viktige trepoengeren i Drammen.

Ebiye Moses' måldobbel sikret AaFK-jubel, mens Gustav Valsvik scoret målet for Godset. Moses har vist seg viktig for klubben etter at han signerte for klubben i midten av august. Han har scoret tre mål på de to siste kampene.

Angriperen var svært nær en overgang til Odd før at signerte for sunnmøringene.

Ettersom Sarpsborg så ut til å tape for HamKam, lå det an til at AaFK skulle få pusterom i bunnkampen i ligaen. S08s fantastiske vending fjør at det fortsatt er bare tre poeng ned til kvalifiseringsplass.

Strømsgodset kom til kampen med uavgjort og tap i sine to siste kamper og var ute etter en ny seier etter at de knuste Jerv 6-0 for tre runder siden.

Godset møter Lillestrøm borte i neste runde, mens AaFK tar imot Sarpsborg. Den kampen vil bli viktig med tanke på kampen om å unngå nedrykk.

