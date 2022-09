Tuva Hansen utfordrer landslagets problemposisjon

Ulike landslagssjefer har i årevis gjort uortodokse valg på den plassen, spillere som ikke hører naturlig hjemme i en bakre firer og som i flere tilfeller ikke var særlig glade for å havne der. Før Blakstad var Kristine Minde lenge et førstevalg. I nyere tid har Lene Mykjåland, Elise Thorsnes og Guro Reiten (i fjorårets hjemmekamp mot fredagens motstander Belgia) vært blant de mer oppsiktsvekkende valgene på den plassen.

Blakstad har siden debuten for snaut to år siden vært førstevalget som venstreback, men Hege Riise vil bruke Manchester City-spilleren lenger framme.

– Jeg har ikke lagt skjul på at jeg ønsker å spille høyere i banen, og jeg er veldig glad for at Hege også vil det. Jeg håper virkelig å benytte muligheten jeg får, sier Blakstad til NTB.

Fredag spiller hun venstre ving i 4-3-3-formasjonen til Riise. Tuva Hansen blir venstreback for første gang i landslagssammenheng.

Nytt og spennende

– Det er en utfordrende posisjon. Det blir litt nytt for meg, men det kan bli veldig spennende, sier jærbuen til NTB.

Hun har spilt midtstopper og høyreback på landslaget, men ikke venstreback.

– I Brann spiller jeg venstre sidestopper og vingback, så helt nytt blir det ikke for meg, insisterer hun.

– Jeg er ganske allsidig, og det er greit å ha to bein, for å si det sånn.

For Hege Riise var det ikke noe unaturlig valg.

– Både i Brann og med landslaget har jeg sett at hun kan bekle flere posisjoner, og det var inngangen vår til det, sier landslagssjefen til NTB.

Ser framover

Hun har vært klar på at hun helst vil slippe å bruke spillere i posisjoner de er ukjent med fra før.

– Det var målet ved å ta inn flere forsvarsspillere, å jobbe med spillere i tilnærmet den rollen de spiller i klubb. Det er krevende når man ikke spiller i en posisjon til daglig, og vips så skal man på landslaget håndtere de aller beste motspillerne, sier hun.

En rekke forsvarsspillere uten landskamper fra før har fått prøve seg på denne samlingen. Hele sju av de 23 i troppen er mulige debutanter.

– Vi leter etter typer ikke nødvendigvis for denne kampen, men litt fram i tid, sier Riise.

Om laget gjør jobben og tar poeng fredag, er VM-billetten i boks. Da blir tirsdagens hjemmekamp mot Albania første ledd i oppkjøringen til mesterskapet om snaut 11 måneder.