NRK og Viaplay deler fotball-VM i 2023

Allerede i 2020 ble det klart at Viaplay-eier Nent Group hadde sikret seg rettigheter i hele Skandinavia for mesterskapet, men NRK har fått på plass en avtale som gjør at de deler retten til å vise kamper i Norge, opplyser kanalen.

Kampene skal deles likt.

– Vi er svært fornøyde med at vi nå har fått på plass en god avtale med Viaplay der vi deler fotball-VM neste år. NRK ønsker å følge landslagskvinnene tett, og med denne avtalen får vi muligheten til det. Vi er sikre på at de reiser seg etter det vi må kunne kalle en fadese i England, sier NRKs sportsredaktør Egil Sundvor.

Norge kvalifiserer seg til VM om de tar poeng mot Belgia fredag kveld.

NRK har i en årrekke vist bilder fra mesterskap både på herre- og kvinnesiden. I sommer delte de fotball-EM for kvinner med TV 2, noe de også skal gjøre i forbindelse med fotball-VM for herrer senere i år.