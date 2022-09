Noah Holm til Frankrike – kan gi RBK kjempesum

Utlånet ble kjent natt til fredag. RBK opplyser at interessen fra Reims dukket opp på siste dag av det internasjonale overgangsvinduet.

– Det kom ut av ingenting. Jeg fikk en telefon etter trening, og etter det har det gått i ett, sier Holm i en uttalelse.

Ifølge TV 2 betaler Reims 12 millioner kroner for å ha Holm på lån. Kanalen sitter på opplysninger om at Ligue 1-klubben er forpliktet til å kjøpe unggutten så lenge det ikke ender med nedrykk. Et salg skal være verdt 30 millioner.

RBK skal også ha sikret seg en prosentandel av videresalg, melder Adresseavisen.

– Dette er en god økonomisk avtale for oss med en meget bra sum for lånet, men også en veldig bra opsjonsavtale skulle de benytte seg av den, sier Rosenborgs sportslig leder Micke Dorsin.

Holm sluttet seg til RBK i august i fjor. Han står med fem mål på ti kamper for det norske U21-landslaget.