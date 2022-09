Bekreftet: Piastri blir McLaren-fører

Den unge australieren erstatter sin landsmann Daniel Ricciardo i det britiske laget, opplyser McLaren på Twitter.

– Jeg er veldig glad for at jeg får min F1-debut i et så prestisjetungt lag som McLaren. Jeg er veldig takknemlig for muligheten, sier Piastri.

Lagsjef Andreas Seidl er svært fornøyd.

– Hele laget er glade for å ønske Oscar til McLaren for 2023-sesongen. Han har hatt en imponerende karriere så langt, og vi er sikre på at han, sammen med Lando (Norris, lagkamerat), vil bidra til at vi tar nye steg mot våre mål og ambisjoner, sier Seidl.

Piastri har gått gradene i Alpine-systemet, men ville ikke fortsette hos det franske Formel 1-laget, der han har vært reservefører i år.

I starten av august publiserte Alpine-laget riktig nok en melding om at Piastri blir en av lagets to Formel 1-førere i 2023, men kort tid etter svarte 21-åringen med blant å avvise at dette stemte.

– Jeg forstår at Alpine F1 sent i ettermiddag har lagt ut en pressemelding om at jeg kjører for dem neste år. Dette er feil. Jeg har ikke signert kontrakt med Alpine for 2023 og skal ikke kjøre for dem neste år, skrev Piastri på Twitter.

Ryktene om McLaren begynte raskt å svirre, og onsdag ble det klart at laget bryter kontrakten med rutinerte Ricciardo ett år før den går ut. Dermed lå alt til rette for å hente Piastri inn i laget.

