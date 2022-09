Slik er veien til kvinnenes fotball-VM

Ett poeng i Leuven sikrer gruppeseier og plass i sluttspillet i Australia og New Zealand neste sommer. Selv et tap med inntil tre måls margin vil gi norsk matchball mot Albania på Ullevaal tirsdag.

Skulle Belgia derimot påføre Norge et nytt braktap (fire mål eller mer), og de norske må nøye seg med 2.-plassen i gruppa, blir det kvalifisering også i oktober og eventuelt i februar neste år.

Vinnerne av de ni europeiske kvalifiseringsgruppene blir VM-klare. Sverige (A), Spania (B), Danmark (E) og Frankrike (I) har allerede kvittert ut billetten. Senest tirsdag blir også de fem siste gruppevinnerne klare, og planen er at Norge skal være blant dem. Det blir i så fall niende gang av like mange mulige at Norge kvalifiserer seg til kvinne-VM. Norge har også kvalifisert seg til 12 EM-sluttspill på rad.

Ny sjanse

De ni gruppetoerne går til toeromspill i oktober, der det deles ut to VM-plasser og en plass i interkontinentalt omspill.

Forut for trekningen rangeres toerne ut fra resultater mot lag nummer en, tre, fire og fem i gruppene. De tre beste går rett til kvalifiseringsfinale, mens de seks øvrige møtes to og to i utslagskamper om finaleplass. Utslagskamper og finaler spilles henholdsvis 6. og 11. oktober. Trekningen foretas 9. september.

Etter at de tre finalevinnerne er klare, gjøres en ny rangering. Til den allerede nevnte rangeringen basert på gruppespillet legges resultatene fra finalen i toeromspillet, og de to beste finalevinnerne får VM-plass. Det tredje vinnerlaget må reise til New Zealand i februar og spille om VM-plass mot lag fra andre kontinenter.

Langt unna

Det interkontinentale omspillet i tiden 17. til 23. februar omfatter ti lag og skal fylle de tre siste plassene i sluttspillet. Kampene i Auckland og Hamilton fungerer også som en testturnering for selve sluttspillet.

Omspillsdeltakerne fra andre kontinenter er allerede klare. Det er Taiwan og Thailand (Asia), Kamerun og Senegal (Afrika), Haiti og Panama (Nord- og Mellom-Amerika og Karibia), Paraguay og Chile (Sør-Amerika) og Papua Ny-Guinea (Oseania). De to høyest seedede lagene (basert på Fifa-rankingen) går rett til kvalifiseringsfinale, mens de åtte andre lagene først spiller utslagskamper om finaleplass.

VM-sluttspillet avvikles i tiden 20. juli til 20. august 2023. Gruppetrekningen foretas 22. oktober, altså før de tre siste deltakerlagene er klare.

(©NTB)