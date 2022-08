Hege Riise kan sende Norge til VM i første kamp

Mens Norges menn har mislykkes i 11 kvalifiseringer på rad, har kvinnelandslaget tatt seg helskinnet gjennom de 20 siste EM- og VM-kvalifiseringer. Norge ligger an til å sikre plass i sitt niende VM-sluttspill av like mange mulige, men Riise kan bli den første som kvitterer ut sluttspillbillett i sin debutkamp som landslagssjef.

VM i Australia og New Zealand

– Vi skal ikke tenke så mye på resultat, men på prestasjon, hvordan vi ønsker å spille. Vi skal våge å gå ut der og levere på det vi skal, sa Riise til NTB etter sin første trening med laget.

Ett poeng fredag vil gjøre Norge til gruppevinner og løse billett til VM-sluttspillet i Australia og New Zealand neste år. Tap med inntil tre mål vil gjøre at Norge beholder overtaket og sikrer gruppeseieren med seier over svake Albania på Ullevaal tirsdag.

Riise vet at flere norske landslagssjefer, ikke minst på herresiden, har brent seg på å ville formidle for mye på kort tid under sin første samling. Hun er klar over faren for å overlesse spillerne med for mye informasjon.

Kan få nye roller

– Vi gir mer drypp av hvordan det skal være, for å gi dem noen bilder. Det er ikke sikkert det vil se slik ut mot Belgia, men jeg tror det er lurt at spillerne har et noenlunde klart bilde av hvordan vi ønsker å spille, sier hun.

Guro Reiten spilte under Riise i LSK Kvinner og kjenner den nye landslagssjefen godt. Hun var blant dem som av Riise og hennes assistenter Monica Knudsen og Ingvild Stensland ble drillet i en ny landslagsrolle under tirsdagens trening på Ullevaal, for hennes del indreløper i 4-3-3.

– Det er litt merkelig. Etter et dårlig mesterskap er det bare noen uker, så er det rett inn i ny samling med ny trener og en livsviktig kvalifiseringskamp vi skal gjennom. Vi må ha riktig fokus nå, sier Chelsea-proffen til NTB.

– De (trenerne) kommer inn med en litt annen måte å spille, og de må prøve å få ut budskapet og gi oss de viktigste beskjedene inn mot den første kampen. Vi har vist i denne kvalifiseringen at vi skal være bedre enn Belgia, men vi er nødt til å få det ut.

[ Graham Hansens pause kom overraskende ]

Fra norske klubber

Hele 12 av spillerne i Riises første tropp er fra hjemlige klubber: Fem hver fra Brann og Rosenborg, én hver fra Vålerenga og Stabæk. Ellers er det seks fra engelske klubber, to fra italienske, en hver fra fransk, spansk og svensk liga.

Riise vil ikke si om hun ved laguttaket vil prioritere formsterke spillere i sesong framfor spillere fra større klubber som ennå ikke har startet sin sesong.

– Vi tenker helhet, hvordan ser samspillet og relasjonene ut? Det er viktig å kunne spille sammen og lese hverandre. Vi skal se gjennom treningene, hvem som leverer og hvem som har det lille ekstra, og så skal vi stille med laget vi har tro på mot Belgia, sier hun.

– Jeg har hatt veldig lyst til å være med og har jobbet for det. Det er gøy å være her og endelig få sjansen til å vise seg fram. Jeg tror mange er blitt motivert av uttaket og ser det er mulig å komme med, sier Marit Bratberg Lund til NTB. Hun ble årets spiller i Toppserien i fjor og er en av sju mulige debutanter i troppen på 23.

Med en god prestasjon i Leuven vil Riise supplere sin allerede overdådige karriere-CV. Som spiller vant hun EM, VM og OL i tillegg til klubbtitler i Norge, Japan og USA. Som trener har hun dominert norsk fotball med LSK, tatt VM-sølv som assistent for USA og vært hovedtrener for England.

Fire dager før det er et kvart århundre siden forrige gang Norges menn sikret VM-plass, kan hun fredag bli VM-klar med kvinnene fire dager etter at hun samlet spillerne for første gang.