Belgisk billettrush foran kampen mot Norge – kan bli fullt hus

Det betyr publikumsrekord for «Red Flames», Belgias kvinnelandslag i fotball. Noteringen på 7200 mot Portugal for fire år siden blir grundig slått. Kampen mot Norge spilles fredag.

Ifølge avisen Het Nieuwsblad var det onsdag ettermiddag bare 765 usolgte billetter, og det kan bli fullt hus på Den Dreef i Leuven rett øst for Brussel.

Belgia tok seg videre fra gruppespillet i EM takket være 1-0-seier over Italia i siste kamp, etter uavgjort mot Island og knepent tap for Frankrike. I kvartfinalen sto laget imot voldsomt svensk press helt til et overtidsmål sendte Sverige videre.

Norge er tre poeng foran Belgia i kampen om gruppeseier og automatisk VM-billett, med to kamper igjen. Takket være 4-0-seieren på Ullevaal i fjor høst har Norge et klart overtak ettersom innbyrdes oppgjør skiller ved poenglikhet.

Med ett poeng fredag er Norge gruppevinner allerede før svake Albania kommer til Ullevaal tirsdag. Belgia må vinne med fem måls margin for å være bedre enn Norge på innbyrdes oppgjør, men i så fall er også gruppeseieren tapt for Norge. Belgierne møter poengløse Armenia i siste runde.

Blir det firemålsseier til Belgia, vil lagene være likt i innbyrdes oppgjør. Da vil total målforskjell avgjøre, og der er belgierne allerede før fredagens kamp bedre (43 plussmål mot Norges 39). Norge tar ikke igjen 12 mål i siste runde, så tre mål er den største tapsmargin Norge tåler.