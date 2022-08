Lode har signert for Bodø/Glimt

Bodø/Glimt bekrefter overgangen onsdag.

Jærbuen har signert en kontrakt som gjør han til Glimt-spiller ut sesongen 2025.

«I tillegg er det opsjon på ett år i kontrakten, som kan gjøre midtstopperen til Glimt-spiller også ut 2026-sesongen», melder klubben.

Lode ankom Bodø onsdag morgen i selskap med sin agent Dan Mikal Hansen.

– Det føles veldig som å komme hjem. Når jeg kjenner på valget som er tatt, kjenner jeg at det er det rette valget. Nå føles det bare godt, sa Lode til Avisa Nordland på flyplassen.

– Vi (samboeren og Lode) fant ut at dette var det riktige, sa 29-åringen.

Rogalendingen ble solgt fra Bodø/Glimt til tyske Schalke i midten av januar i år, men tysklandsoppholdet ble ingen suksess for midtstopperen.

16. august kom beskjeden om at kontrakten med Schalke var terminert. Da ble det også opplyst om at Lode sto fritt til å finne seg en ny arbeidsgiver.

Kort tid etter ble det kjent at Lode ønsket seg en retur til Bodø, og at klubben i nord ikke var uvillig til å gi sin tidligere klippe en ny mulighet.

Lode gikk til Schalke etter å ha vært med på å ta Bodø/Glimt til to strake seriegull i 2020 og 2021. Lode har to landskamper for Norge.