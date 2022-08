Williams om karriereslutt: – Jeg har vært vag om det, ikke sant?

Natt til tirsdag slo Williams montenegrinske Danka Kovinic 6-3, 6-3. Et fullsatt stadion med over 23.000 mennesker hjalp henne mot minst én kamp til på det høyeste nivået.

– Jeg føler meg så komfortabel på denne banen foran alle her, sa Williams etter seieren.

Williams sørget i natt for å ha vunnet en kamp i US Open i tenårene, 20-årene, 30-årene og 40-årene. Hun vant sin første Grand Slam-tittel på samme arena som 17-åring i 1999.

På spørsmål om US Open er hennes siste turnering, svarte hun:

– Jeg har vært ganske vag om det, ikke sant? Jeg skal fortsette å være vag, for man vet aldri.

Tidligere i august avslørte Williams at nedtellingen til karriereslutt har begynt. Det har vært ryktet at US Open blir hennes siste turnering.

40-åringen har vunnet hele 73 titler i karrieren. 23 av dem er Grand Slam-turneringer.

(©NTB)