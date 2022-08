Graham Hansens landslagspause tok lagvenninnene på senga: – Håper hun tar vare på seg selv

Barcelona-stjernen offentliggjorde nylig at hun er sliten og trenger tid til å hente seg inn. Beslutningen slo ned som en liten bombe i Fotball-Norge.

Selv landslagssjef Hege Riise ble informert om beslutningen kun få timer før den nådde offentligheten. Dagen i forveien hadde hun tatt ut Graham Hansen i sin første landslagstropp.

Tirsdag møttes kvinnelandslaget til samling. Der innrømmet flere av de andre norske stjernene at Graham Hansens pause kom svært bardust på dem.

– Ja. Jeg har helt ærlig vært i Lyon nå, og det har gått i hytt og pine der. Jeg var ikke klar over det, sier Ada Hegerberg til NTB.

Helsa er viktigst

Chelsea-stjernene Guro Reiten og Maren Mjelde hadde heller ikke fått noe forvarsel. De ble også overrasket over nyheten.

– Jeg har jo visst at Caro har vært sliten, men jeg visste ingenting på forhånd jeg heller. Jeg håper bare at hun gjør det som er riktig for henne, sier Reiten til NTB.

Også landslagskaptein Mjelde ble tatt på senga.

– Ja. Eller, jeg har jo kjent til Caros situasjon lenge. Når kroppen ikke klarer den belastningen lenger, er det viktigste at Caro får skikk på helsen sin igjen. Det har vært tøft for henne over lengre tid, sier hun til NTB.

– Helsen er det viktigste for at vi skal fungere, så jeg ønsker bare at hun skal ta vare på seg selv. Jeg er ganske sikker på at det går bedre etter hvert, og jeg håper vi ser henne her igjen, om ikke i nærmeste framtid, så seinere, fortsetter Chelsea-stjernen.

Sender lykkønskninger

Ingrid Syrstad Engen er lagvenninne med Graham Hansen i Barcelona. Hun svarer «både og» på spørsmål om hun ble overrasket.

– Man blir trist over at hun akkurat nå ikke har den energien som trengs, men man må respektere valget hennes om å passe på helsa. Aller mest er det trist for henne. Jeg tror hun synes det er tungt å ta denne beslutningen nå, men akkurat nå er den riktig, sier hun til NTB.

– Man vet at hun har ekstremt lyst til å være her og representere Norge, men akkurat nå må hun tenke på seg selv, legger Engen til.

Ada Hegerberg sender også Graham Hansen lykkønskninger.

– Først og fremst håper jeg at hun tar vare på seg selv, sier Lyon-proffen.

Hjertetrøbbel

Det var i november i fjor at Graham Hansen ble byttet i Barcelonas 8-1-seier over Real Sociedad. Hun hadde da høy puls og ubehag i brystet. Norges daværende landslagssjef Martin Sjögren bekreftet samtidig overfor NTB at 27-åringen i en landskamp i samme tidsrom hadde kjent at noe ikke var som det skulle.

I etterkant av episodene var Spania-proffen gjennom omfattende undersøkelser. De endte med at Graham Hansen gjennomgikk et inngrep for hjerterytmeforstyrrelser samme måned.

Barcelona-stjernen har pekt på at belastningen helseproblemene har medført har sammenheng med beslutningen om å si nei til landslaget for en periode. 27-åringen har ikke antydet noe om når hun kan være tilbake med flagget på drakta.

Viktige VM-kvalifiseringskamper mot Belgia og Albania venter de norske jentene de kommende dagene.