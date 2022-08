Ajax og United bekrefter enighet om Antony-overgang

Både Ajax og United bekrefter tirsdag at det er enighet mellom klubbene.

Ajax opplyser at overgangssummen ligger på 95 millioner euro. Ved siden av dette kommer det tilleggsutbetalinger som gjør at United tilsammen vil betale mer enn én milliard kroner.

Det gjør Antony til Old Trafford-klubbens nest dyreste spiller gjennom tidene. Bare Paul Pogba har kostet mer.

United opplyser at det fortsatt gjenstår å gjennomføre den medisinske legesjekken samt fullføre detaljene rundt spillerens personlige betingelser. Deretter kan overgangen endelig bekreftes.

Den 172 centimeter høye vingen kom til Ajax fra São Paulo sommeren 2020. Den gang uttalte daværende Ajax-sjef Erik ten Hag at han håpet vingen blir «Ajax' neste stjerne». Nå ser United-manageren ut til selv å hente den fotrappe spilleren.

Antony ser ut til å stoppe på 57 kamper i den nederlandske toppdivisjonen. Han har notert seg for 18 mål og 14 målgivende pasninger. Han er utelatt fra to kamptropper den siste tiden. Han gikk nylig hardt ut mot Ajax for å tvinge fram et salg.

Allerede i juni skal Antony ha ønsket seg bort fra klubben. Etter Ajax' kamp mot Utrecht søndag uttalte trener Alfred Schreuder at «alt i dag handler om penger, og jeg synes det er trist».

Etter en skjev start på sesongen med to tap har Manchester United vunnet sine to siste Premier League-kamper. Blant dem var 2-1-seieren over rival og tittelutfordrer Liverpool.