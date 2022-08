Sørloth tilbake i Real Sociedad

Baskerlaget har lagt ut en video som viser Sørloth skrive «I’m back» (jeg er tilbake) på et A4-ark.

RB Leipzig opplyser at det dreier seg om et lån ut sesongen. Trønderen er under kontrakt med den tyske klubben fram til sommeren 2025.

Sørloth var lånespiller i Real Sociedad også forrige sesong og scoret åtte mål på 44 kamper. Klubben solgte nylig angriperen Alexander Isak til Newcastle for snaut 700 millioner kroner.

Sørloth fikk ett innhopp for RB Leipzig i tysk Bundesliga denne sesongen. Han var ikke med i troppen i de to siste kampene, den siste lørdag.

Real Sociedad møter Atlético Madrid hjemme i serien om en uke. Kort etter venter europaligaen borte mot Manchester United.