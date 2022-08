McIlroy ble PGA-mester: – Det beste stedet å spille golf

Det var McIlroys tredje sluttspillsseier gjennom karrieren. Det er første gang i historien det skjer. Den tidligere verdenseneren hadde vunnet to turneringer tidligere i sesongen og ble nummer to i majorturneringen Masters.

Totalt spilte McIlroy inn rekordsummen 255 millioner koner i løpet av sesongen. 177 av dem kom etter seieren i PGA-sluttspillet.

Nordiren har vært en av forkjemperne for PGA-touren, som i år har fått stor konkurranse fra den saudifinansierte LIV-touren.

Flere store stjerner har meldt overgang til touren som lokker med enorme signeringsbonuser og premiesjekker.

– Veldig utfordrende

McIlroy har sammen med ikonet Tiger Woods stått sammen mot den nyetablerte touren. Etter at han slo nåværende verdensener Scottie Scheffler med ett slag i PGA-sluttspillets siste turnering, var 33-åringen klar på at det hadde vært en tøff sesong.

– Det har vært en veldig vanskelig tid, spesielt for profesjonell golf. Jeg har vært i midten av det hele. Jeg prøver å forsvare det beste stedet å spille golf hver gang jeg får sjansen, sa McIlroy i seiersintervjuet.

– Det er på mange måter passende at jeg klarte å få til dette for å runde av en sesong som har vært veldig, veldig utfordrende og annerledes, konstaterte han.

McIlroy startet siste runde seks slag bak Scheffler, men sistnevnte sviktet og slo tre slag over par. Det åpnet for McIlroy som slo fire slag under par og vant. Sørkoreanske Im Sung-jae og Scheffler delte annenplassen.

Hovland-løft

Scheffler ledet poengrankingen inn mot PGA-finalen og startet på ti slag under par. Han mistet ledelsen for første gang på hull 16 på den avsluttende runden. Det skulle vise seg å være nok for McIlroy.

Det norske golfesset Viktor Hovland spilte seg godt opp på siste dag og ble nummer 15 totalt. Det ga en premie på sju millioner kroner. Scheffler og Im fikk med seg drøye 56 millioner hver fra sesongfinalen.

Amerikanske Patrick Cantlay, som vant fjorårets sluttspill, endte på 7.-plass og fikk med seg litt over 17 millioner.