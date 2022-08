Intens kamp om 1.-plassen på ATP-rankingen – Ruud kan bli verdensener

I US Open, som i alle Grand Slam-turneringer, kjempes det om 2000 poeng på ATP-rankingen, men ikke alle tennisstjernene kan tjene like mange poeng.

Verdensener Daniil Medvedev stiller som tittelforsvarer og kan bare forsvare de 2000 poengene han fikk ved å vinne i fjor. I beste fall vil han bli stående med 6885 poeng dersom han går til topps i turneringen.

Casper Ruud røk ut i 2. runde i US Open 2021 og forsvarer dermed bare 45 poeng på rankingen. Nordmannen kan maks ende på 6650 poeng om han skulle ta en historisk Grand Slam-triumf.

Ved en sensasjonell US Open-seier vil nordmannen garantert bli verdensener, så lenge motstanderen i finalen ikke heter Rafael Nadal.

Nadal deltok ikke i US Open i fjor og ligger best an i kampen om 1.-plassen på ATP-rankingen. Han vil ende opp med 7630 poeng ved å vinne turneringen, noe han gjorde sist han stilte i 2019.

I tillegg til Nadal, Medvedev og Ruud, kan også Carlos Alcaraz og Stefanos Tsitsipas ende opp som nummer én på rankingen.

Går forbi Djokovic

Selv om seier i US Open og påfølgende status som verdensener er høyst usannsynlig for Ruud, vil nordmannen nesten garantert klatre på rankingen. 23-åringen falt ned til 7.-plass ved sist oppdatering, men det er veldig få poeng som skiller i toppen.

Ruud kommer uansett til å ta seg forbi Novak Djokovic på verdensrankingen igjen, ettersom serberen ikke får stille i US Open grunnet sin vaksinenekt. Han kom til finalen for ett år siden og havner uansett mer enn 1000 poeng bak Ruud ved neste oppdatering.

Alexander Zverev stiller heller ikke i turneringen etter skaden han pådro seg i Roland-Garros. Tyskeren mister 720 poeng fra semifinalen i US Open i fjor, men Ruud må likevel komme seg til semifinalen i årets turnering for å ta igjen Zverev.

Semifinale gir karrierebeste

Semifinaleplass betyr at Ruud sikrer minst 4.-plass på ATP-rankingen og ny bestenotering i karrieren. Det kommer av at Ruud vil møte Tsitsipas i kvartfinalen om begge kommer seg dit.

Ved norsk semifinaleplass er Ruud forbi Djokovic, Zverev og Tsitsipas, mens Medvedev og Alcaraz dermed må matche nordmannen for å holde ham bak seg på ATP-rankingen. Medvedev er på samme siden av tablået som Ruud, mens Alcaraz og Nadal er på den andre siden.

Sistnevnte blir verdensener dersom han når finalen, med mindre det blir finaletap mot Medvedev.

Ruud må enten vinne en finale mot noen andre enn Nadal, eller ta seg til finale med Nadal ute før kvartfinalen, for å ta igjen idolet sitt på rankingen for første gang.

Nordmannen setter i gang med første runde av Grand Slam-turneringen i dag mot Kyle Edmund.