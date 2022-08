Ruud videre til 2. runde i US Open: – En vanskelig match

1.-rundekampen i New York endte med sifrene 6-3, 7-5, 6-2.

Ruud var stor favoritt foran mandagens kamp og innfridde forventningene. Edmund er svakt plassert på verdensrankingen som følge av at han har flere år med tunge skadeproblemer bak seg.

– Kyle er topp 20-materiale i verden på sitt beste, og så har han vært skadet i to-tre år, som selvfølgelig er veldig synd. Han er tre år eldre enn meg, og en jeg så opp til da jeg var yngre. Jeg har mye respekt for han, sa Ruud til Eurosport.

– Det er kult å ha han tilbake på touren, men vanskelig fordi man ikke har sett han spille på mange år. Han har et høyt toppnivå, så det var en vanskelig match, men jeg er veldig fornøyd med å vinne i tre sett, fortsatte han.

Stort hotellrom

Ruud er seedet som nummer fem i årets US Open. Han innrømmer at varmen og forholdene i US Open er krevende, men mener han har en fordel kontra tidligere år.

– I år har jeg vært heldig og fått et stort og fint hotellrom, hvilket ikke har vært vanlig i New York. Det er ikke vanlig i New York. De fleste rommene er ganske små her. Jeg har kjent på at det å ha et større rom er en fordel, slik at man kan ha litt sosial omgang med familien på kveldstid, smilte Ruud.

Nordmannen startet kampen mot Edmund litt nølende. Han røk på et tidlig servebrudd, men brøt umiddelbart tilbake og festet deretter et stadig strammere grep om åpningsettet. Til slutt vant han relativt ubesværet 6-3.

Høy varme

Også i sett nummer to sto Ruud tidlig i fare for å bli brutt i egen serve, men nordmannen reddet seg inn og brøt i stedet Edmund. Etter å ha holdt egen serve til 4-2, så settet ut til å gå i norsk favør, men Edmund kom tilbake. Briten var nær ved å få 4-4 i Ruuds serve, men brøt i stedet til 5-5 to game senere.

Ruud lot imidlertid ikke Edmund få overtaket. Etter britens comeback skjerpet nordmannen seg tilstrekkelig i varmen til ta hjem settet 7-5.

Det tredje settet utviklet seg likt det andre. Ruud brøt britens serve tidlig og ledet etter hvert 4-2. I motsetning til i andre sett brøt imidlertid Oslo-gutten Edmund på ny til 5-2, og da virket briten å ha resignert.

Settet endte til slutt 6-2 i norsk favør.

29 grader og høy luftfuktighet gjorde 1.-rundekampen til kraftanstrengelse for spillerne.

Nederlender neste

I 2. runde skal nordmannen ut mot nederlenderen Tim van Rijthoven. Han spilte seg videre fra 1. runde ved å beseire kinesiske Zhizhen Zhang mandag. Ruud og Rijthoven har aldri tidligere møttes.

Den nederlandske spilleren er kjent for sine solide server.

Ruud har aldri klart å komme seg lenger enn til 3. runde i US Open. Hardcourt har aldri vært nordmannens foretrukne underlag.

23-åringen har samtidig en teoretisk sjanse til å toppe verdensrankingen etter US Open. Det forutsetter at han kommer langt i turneringen, samtidig som blant andre Rafael Nadal ikke må plukke for mange rankingpoeng.