Antidoping Norge åpner for midlertidig løsning på antidopingkrisen tross mangler

Det er NRK som har fått tilgang til et brev Antidoping Norge sendte Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund (NIF) mandag. Der lanseres den midlertidige løsningen byrået mener kan være en vei ut av antidopingkrisen på kort sikt.

Det er adgangen til å teste mindreårige idrettsutøvere i aldersgruppen 15 til 18 som er kjernen i problematikken som nå diskuteres i norsk idrett. Særnorsk lovgivning gir ikke Antidoping Norge muligheten til å teste disse uten foreldrenes samtykke.

Det kan føre til at norsk idrett anses for ikke å være i takt med regelverket til Det internasjonale antidopingbyrået (WA). Konsekvensen av det kan bli at norske utøvere mister retten til å delta i internasjonale mesterskap. Samtidig kan Norge fratas muligheten til å påta seg arrangøransvar.

Oppfyller minstekrav

Antidoping Norge og Norges idrettsforbund har bedt om en lovendring som åpner for å dopingteste mindreårige, men prosessen rundt denne vil uansett ta tid. Allerede ved nyttår kan det i teorien bli innført sanksjoner mot norsk idrett.

Nå foreslår Antidoping Norge en midlertidig løsning.

«Et alternativ vil kunne innebære at norske særforbund og idrettslag som tar ut mindreårige topputøvere til idrettsaktiviteter på forhånd må innhente samtykke til dopingtester fra utøveres foresatte», heter det i brevet som er sendt departementet og NIF.

Den foreslåtte løsningen vil oppfylle Wadas minstekrav, men har klare mangler. Den er utilstrekkelig for å ha et effektivt antidopingarbeid, mener Antidoping Norge.

Møte torsdag

«Vi minner om at ikke alle unge utøvere som deltar i eksempelvis et senior-NM bli omfattet av dopingtesting med en slik løsning.», skriver byrået.

Barneombudet har tatt til orde for at personer i aldersgruppen 15 til 18 år selv bør kunne få avgjøre om de skal la seg dopingteste. Også den løsningen støtter Antidoping Norge.

Torsdag skal ledelsen i antidopingbyrået møte representanter for Norges idrettsforbund og Kulturdepartementet for å diskutere mulige løsninger i saken.

