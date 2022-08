Sahraoui-magi da Vålerenga fortsatte storformen

Den dribleglade venstrevingen gjorde livet surt for Viking-forsvarerne ved flere anledninger gjennom kampen. Talentet har fått kritikk for manglende sluttprodukt, men foran over 9000 tilskuere i Stavanger var det ingen tvil.

Et dribleraid som endte med en lav avslutning i det lengste hjørnet og et godt skudd fra 14 meter, gjør at Sahraoui står med fire scoringer denne sesongen.

Hans Vålerenga står uten tap på åtte kamper. Sju av dem er blitt seirer. Det er et godt utgangspunkt for Oslo-laget som forbereder seg til et hett derby mot rival og tredjeplasserte Lillestrøm til helgen.

For Viking har det vært en tøff uke. Torsdag ble drømmen om Europa-spill knust med tap for rumenske FCSB. Søndag ga Edvin Austbø Viking et håp 20 minutter før slutt med sin første eliteseriescoring, men det ble med håpet.

På overtid deiset Odin Thiago Holm og Viking-keeper Patrik Gunnarsson i bakken i en stygg kollisjon. Begge ble bandasjert på banen for kutt i hodet og kunne fortsette, men det var det siste som skjedde i den hektiske kampen i Stavanger.

Viking møter Kristiansund borte i neste oppgjør, mens Vålerenga skal måle krefter i det som ser ut til å bli en publikumsfest mot Lillestrøm i Oslo.