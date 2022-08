Nadal savner Djokovic i US Open: – Veldig triste nyheter

– Fra mitt personlige perspektiv er det veldig triste nyheter. Det er alltid synd når de beste spillerne i verden ikke kan spille en turnering på grunn av skader eller på grunn av forskjellige årsaker.

Det sa Nadal etter at Djokovic bekreftet at han går glipp av US Open, som følge av at han ikke har de nødvendige koronavaksinene for å få innvilget innreise i USA.

US Open-arrangøren har tidligere uttalt at den ikke vil trosse amerikanske myndigheters linje om innreisenekt for uvaksinerte utlendinger. Likevel hadde Djokovic håpet på å få et unntak.

– Det er tøft for fansen, tøft for turneringen. Etter min mening er det tøft for spillerne også, fordi vi ønsker å ha et best mulig felt, sa spanjolen.

Den serbiske tennisstjernen har stått på sitt om ikke å ta koronavaksinen. Det medførte at han ble kastet ut av årets Australian Open og satt på første fly hjem tidligere i år.

– Novak er uten tvil en av de viktigste spillerne de siste 20 årene, i sportens historie. Jeg synes synd på ham for at han ikke kan reise hit, sa Nadal.

