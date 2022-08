Isak så Newcastle redde uavgjort på tampen – West Ham sikret sin første seier

Arbeidstillatelsen til den svenske spissen, som skal ha blitt solgt fra Real Sociedad for om lag 70 millioner euro (680 millioner kroner), var ikke i orden i tide til kampen.

Istedenfor var det Wolverhamptons nysignering Gonçalo Guedes som fikk en assist etter 38 minutter. Scoringen kom riktignok mest takket være Ruben Neves, som klinte til fra utenfor 16-meteren og smalt ballen i mål.

Men da det så ut til at Wolverhampton skulle sikre sin første seier for sesongen, utlignet Allan Saint-Maximin like før full tid på hel volley. Dermed er Newcastle fortsatt ubeseiret denne sesongen.

West Ham kom til kamp borte mot Aston Villa med tre strake tap og uten nettkjenning. Mot Villa satt endelig ballen i mål etter 74 minutter, da Pablo Fornals sørget for 1-0 med et langskudd via Ezri Konsa.

Både West Ham og Aston Villa har tøffe oppgaver i vente allerede onsdag. West Ham spiller hjemme mot byrival Tottenham, mens Villa møter ligaleder Arsenal borte.

---

Kampfakta:

Premier League, runde fire

Aston Villa – West Ham 0-1 (0-0)

Villa Park

Mål: 0-1 Pablo Fornals (73).

Dommer: David Coote.

Gult kort: Matty Cash, Boubacar Kamara, Aston Villa.

Lagene:

Aston Villa (4-3-1-2): Emiliano Martínez – Matty Cash, Ezri Konsa, Calum Chambers, Lucas Digne – John McGinn (Cameron Archer fra 90.), Boubacar Kamara, Douglas Luiz (Jacob Ramsey fra 65.) – Philippe Coutinho (Emiliano Buendia fra 65.) – Ollie Watkins, Danny Ings (Leon Bailey fra 77.).

West Ham (3-4-2-1): Lukasz Fabianski – Thilo Kehrer, Kurt Zouma, Aaron Cresswell – Ben Johnson (Vladimír Coufal fra 22.), Declan Rice, Tomás Soucek, Emerson (Saïd Benrahma fra 45.) – Jarrod Bowen, Pablo Fornals – Gianluca Scamacca (Michail Antonio fra 64.).

Wolverhampton – Newcastle 1-1 (1-0)

Molineux

Mål: 1-0 Rúben Neves (37), 1-1 Allan Saint-Maximin (89).

Dommer: Peter Bankes.

Gult kort: Nélson Semedo, Pedro Neto, Wolverhampton, Fabian Schär, Newcastle.

Lagene:

Wolverhampton (4-3-3): José Sá – Nélson Semedo, Nathan Collins, Max Kilman, Jonny – Rúben Neves, João Moutinho (Leander Dendoncker fra 90.), Matheus Nunes – Goncalo Guedes (Daniel Podence fra 82.), Raúl Jiménez, Pedro Neto (Hee-chan Hwang fra 82.).

Newcastle (4-3-3): Nick Pope – Kieran Trippier, Sven Botman, Fabian Schär, Dan Burn (Matt Targett fra 64.) – Joe Willock (Elliot Anderson fra 83.), Sean Longstaff, Joelinton – Miguel Almirón (Jacob Murphy fra 83.), Chris Wood (Ryan Fraser fra 64.), Allan Saint-Maximin (Matt Ritchie fra 90.).

---