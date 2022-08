The Athletic skriver at arbeidstillatelsen ikke er på plass for spissen.

Svensken ble fredag klar for Newcastle i det som meldes å være overgangsrekord for klubben.

Heller Ikke Bruno Guimarães er tilgjengelig for Newcastle. Han pådro seg en skade i ligacupkampen mot Tranmere i midtuka.

Isak var Newcastles fjerde signering denne sommeren. Tidligere har Matt Targett, Nick Pope og Sven Botman kommet inn portene.