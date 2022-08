Baseballkort solgt for over 120 millioner kroner

Kortet til New York Yankees-legenden slår dermed rekorden for den dyreste minneverdige gjenstanden i idrettens verden, melder nyhetsbyrået AP.

Den tidligere bestenoteringen ble satt for bare et par måneder siden. I mai ble drakten Diego Armando Maradona brukte i den legendariske VM-kampen i fotball mellom Argentina og England i 1986, solgt for cirka 84 millioner kroner.

Markedet for idrettens samleobjekter har skutt i været de siste par årene, etter at koronapandemien brøt ut.

– Det var en grense for hvor mye Netflix-folk kunne se, så de tok opp gamle hobbyer. Det er klart at samleobjekter var en del av det, sier Chris Ivy.

Han er sjef for sportsauksjonene til Heritage Auctions, som holdt auksjonen der Mickey Mantles rekorddyre kort ble solgt.

Mantle spilte hele sin karriere for New York Yankees og blir regnet som en av tidenes beste baseballspillere. Totalt spilte han 17 sesonger for baseballgiganten og vant World Series sju ganger.

