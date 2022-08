Ødegaard scoret igjen i ny Arsenal-seier: – Briljant

Arsenal var det klart beste laget fra start og burde tatt ledelsen, men det var Fulham som skulle ta første stikk.

Brennhete Aleksandar Mitrovic snappet ballen fra en klønete Gabriel etter 56 minutter og fikk sjansen til å score bak Aaron Ramsdale i Arsenal-buret. Gabriel prøvde å vippe Mitrovic av pinnen, men serberen var råsterk da han sendte avslutningen i mål.

Men åtte minutter senere var det duket for nok et norsk Premier League-mål. Samme dag som Erling Braut Haaland tok over toppscorertittelen i Premier League med hattrick for Manchester City, vartet Ødegaard opp med sitt tredje mål på to kamper.

Nordmannen klinte til fra like utenfor 16-meteren og ballen gikk i mål via et Fulham-bein.

Bernd Leno sto en kjempekamp for Fulham mot gamleklubben, men måtte gi tapt da Gabriel gjorde opp for tabben som ledet til Fulham-målet. Midtstopperen scoret etter en corner i det 86. minutt og sikret 2-1 for Arsenal.

– Det var briljant. Vi visste at det kom til å bli en tøff kamp. Vi kjempet og viste god lagmoral. Det er en fantastisk følelse, sa Ødegaard til Sky Sports etter kampen.

Seieren gjør at Arsenal topper tabellen med tolv poeng. To mer enn Manchester City.

Målløs omgang

Arsenal står altså med full pott etter fire kamper og mye av fortjenesten for det går til kaptein Ødegaard. Mot Bournemouth sist kamp scoret han de to åpningsmålene i en 3-0-seier og mot Fulham var nordmannen svært toneangivende, også før scoringen.

Arsenal kjørte over Fulham fra første spark på ballen og burde tatt ledelsen etter et kvarter. Den første sjansen kom etter en herlig langpasning fra Ødegaard til Gabriel Jesus, som headet ned til Granit Xhaka. Sveitseren forsøkte å plassere ballen i lengste, men skuddet seilet utenfor.

Bukayo Saka spilte sin beste kamp for sesongen, men burde scoret etter en drøy halvtime. Saka ble spilt gjennom, men som ved flere anledninger var hans tidligere lagkamerat Leno i veien.

Like før pause ble det ampert mellom Fulhams João Palhinha og Arsenals Gabriel Jesus, noe som resulterte i at begge fikk gult kort. Tross gode sjanser og høy intensitet forble omgangen målløs.

– Vi spilte veldig bra i første omgang og manglet bare scoring, men sånt skjer, sa Ødegaard.

Arsenal og Ødegaard fortsatte å herje etter hvilen og nordmannen satte Leno på prøve etter 54 minutter. Like etter fikk Jesus en god mulighet, men nok en gang sto Leno i veien.

Fra syndebukk til helt

Mens Jesus ikke klarte å score, var den råsterke spissen i motsatt ende mer effektiv, både i ballvinningen og uttellingen foran mål. Gabriel brukte for lang tid med ballen og ble løpt opp og taklet av Mitrovic, som ga Fulham ledelsen.

Det begynte å kunne se ut som at Fulham kunne stjele med seg alle poengene, men da tok Ødegaard ansvar. Arsenal-kapteinen fikk ballen fra Saka etter 64 minutter og gjorde resten selv. Skuddet til Ødegaard overlistet endelig Leno, med hjelp fra en uheldig Fulham-forsvarer som var sist på ballen.

Eddie Nketiah hadde et godt innhopp for Arsenal, men brant to gode mulighet snaut ti minutt før slutt. Den siste kom etter nok en krempasning fra Ødegaard.

Men det var på dødball Arsenal skulle få uttelling. Gabriel ble Premier Leagues mestscorende midtstopper sist sesong med fem scoringer og sikret sitt første mål for sesongen i grevens tid for Arsenal.

– Han viste stor karakter ved å komme tilbake og score vinnermålet. Det viser karakteren i laget. Når noen gjør en feil, løfter vi dem opp igjen, sier Ødegaard.

Kampfakta:

Premier League, runde 4

Arsenal – Fulham 2-1 (0-0)

Emirates

Mål: 0-1 Aleksandar Mitrovic (55), 1-1 Martin Ødegaard (63), 2-1 Gabriel (85).

Dommer: Jarred Gillett.

Gult kort: Ben White, Gabriel Jesus, Arsenal, João Palhinha, Antonee Robinson, Bobby Decordova-Reid, Fulham.

Lagene:

Arsenal (4-2-3-1): Aaron Ramsdale – Ben White, William Saliba, Gabriel, Kieran Tierney (Eddie Nketiah fra 60.) – Mohamed Elneny, Granit Xhaka – Bukayo Saka, Martin Ødegaard (Rob Holding fra 90.), Gabriel Martinelli – Gabriel Jesus (Takehiro Tomiyasu fra 88.).

Fulham (4-2-3-1): Bernd Leno – Kenny Tete (Kevin Mbabu fra 78.), Tosin Adarabioyo, Tim Ream (Jay Stansfield fra 87.), Antonee Robinson – Harrison Reed, João Palhinha (Nathaniel Chalobah fra 87.) – Neeskens Kebano (Tom Cairney fra 68.), Andreas Pereira (Issa Diop fra 78.), Bobby Decordova-Reid – Aleksandar Mitrovic.

