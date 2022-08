Motortrøbbel for Hauger på trening – fikk få svar før ny VM-runde

Nordmannen rakk kun å gjennomføre et fåtall runder i en treningsøkt som ble preget av mange avbrudd.

Flere førere, blant dem japaneren Ayumu Iwasa, kjørte av banen. Det resulterte at samtlige biler ble henvist til depotet igjen. Etter at treningen var gjenopptatt fikk Hauger raskt problemer med bilen.

Motorsportprofilens far opplyste til Viaplays kommentatorteam at 19-åringen fra Aurskog slet med at motoren brått stanset. Ut fra TV-bildene kunne det også se ut til at Hauger hadde en lekkasje bak på bilen.

Trøbbelet kan ende med at Hauger må bytte motor på bilen foran helgens løp i Belgia.

Lørdag er det sprintløp på Spa-banen, mens hovedløpet i Formel 2 går søndag.

Hauger har vunnet to løp i debutsesongen i Formel 2, men har også møtt mye motgang. Han legger helt nede på 12.-plass i sammendraget.

Nordmannen har 67 poeng foran helgens runde. Brasilianeren Felipe Drugovich topper med 180.