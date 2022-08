Kristoff vant i Tyskland rundt

Kristoff gikk tidligere i august til topps i endagsrittet Circuit Franco-Belge og slo igjen til i Tyskland fredag. Kristoff har en god statistikk fra Tyskland rundt.

Fredag var nordmannen sterk i spurten og tok sin femte seier for sesongen. Han parkerte konkurrentene mot slutten av spurten. Kristoff lå bak mot slutten av etappen, men han fikk hjelp av lagkameratene til å komme seg tilbake i hovedfeltet.

Der gikk han rett i front og tok seieren.

– Det var en hard finale. Det smaker ekstra godt når du tenker at det egentlig er over med to kilometer igjen, sa Kristoff til arrangøren.

Kristoff har i tillegg til seieren i Circuit Franco-Belge vunnet én etappe av Tour of Norway, samt endagsrittene Scheldeprijs og Clasica de Almeira.

I slutten av september venter fellesstarten i VM i Australia.

[ Kristoff med seier i belgisk ritt ]