Bogeyrekke ødela for Hovland i Atlanta

Med en runde på to slag under par har nordmannen klatret fem plasser når noen av spillere bak ham har noen hull igjen å spille. Han ligger på delt 21.-plass med tre slag under par totalt.

Runden startet flott for Hovland da han noterte seg for en birdie allerede på hull nummer én. Deretter fikk han en bogey på hullet etter før han slo tilbake med fire birder på de fem neste hullene.

Det sendte ham opp i konkurranse om en topplassering i årets siste turnering på PGA-touren. En ny birdie på hull tolv styrket posisjonen hans, men deretter kom det flere slag imot.

Han måtte tåle bogey på alle de tre neste hullene, og da han ikke utnyttet det siste par fem-hullet, endte runden på to slag under par.

Turneringen avsluttes søndag.

