Audi trer inn i Formel 1-sirkuset

– Flere ringer kommer. Følg med her, skrev Audi i en Twitter-post fredag morgen. Den var ledsaget av et bilde av bakdelen til en formel 1-bil med tyskernes velkjente ringer.

Kun et time senere kom bekreftelsen fra Audi og Det internasjonale bilsportforbundet (FIA). Audi og Sauber-teamet, som for tiden konkurrerer under Alfa Romeo-navnet, skal samarbeide fra 2026.

Audi opplyser at motoren som skal benyttes vil bli produsert i Tyskland.

Det har lenge vært en dårlig skjult hemmelighet at Volkswagen-konsernet har ønsket å bli en del av Formel 1-sirkuset med Audi og Porsche.

Mens Audi gjør god fremgang, har ikke en offentlig kunngjøring om Red Bull og Porsches samarbeid skjedd så raskt som noen hadde forventet.

I flere uker har det vært forklart at forsinkelsene med å ferdigstille motorreglene som skal gjelde fra 2026 er årsaken til at det ikke er kommet noen offentlige presentasjon.

Motorreglene ble senere underskrevet 16. august, men det er fortsatt ingen indikasjon på når en offisiell presentasjon fra Red Bull og Porsche vil komme.